Трамп о том, что на Супербоуле выступят Green Day и рэпер Bad Bunny: «Ужасный выбор»

Трамп раскритиковал исполнителей, которые выступят на Супербоуле.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что пропустит Супербоул и раскритиковал исполнителей, которые выступят перед матчем и во время перерыва.

В шоу примут участие рэпер Bad Bunny и группа Green Day.

«Я против них. Я думаю, что это ужасный выбор. Это только сеет ненависть. Ужасно», – сказал Трамп.

Однако основная причина, почему он не поедет на матч, это расстояние: «Просто слишком далеко. Я бы поехал, если бы было поближе».

Супербоул пройдет в Санта-Кларе (Калифорния) в ночь с 8 на 9 февраля. В матче сыграют «Нью-Ингленд» и «Сиэтл».