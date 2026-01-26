53

Трамп о том, что на Супербоуле выступят Green Day и рэпер Bad Bunny: «Ужасный выбор»

Трамп раскритиковал исполнителей, которые выступят на Супербоуле.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что пропустит Супербоул и раскритиковал исполнителей, которые выступят перед матчем и во время перерыва.

В шоу примут участие рэпер Bad Bunny и группа Green Day.

«Я против них. Я думаю, что это ужасный выбор. Это только сеет ненависть. Ужасно», – сказал Трамп.

Однако основная причина, почему он не поедет на матч, это расстояние: «Просто слишком далеко. Я бы поехал, если бы было поближе».

Супербоул пройдет в Санта-Кларе (Калифорния) в ночь с 8 на 9 февраля. В матче сыграют «Нью-Ингленд» и «Сиэтл».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: New York Post
Don’t wanna be an American idiot😃
Ответ f_L_ake
Don’t wanna be an American idiot😃
Про Буша мл., я слышал.
Ответ f_L_ake
Don’t wanna be an American idiot😃
Видимо Трамп заранее обиделся и раскритиковал, нашли кого приглашать))
Согласен, Любэ должны выступать)
Ответ Coongur
Согласен, Любэ должны выступать)
если только с Газмановым вместе!
Ответ Coongur
Согласен, Любэ должны выступать)
За деревней, у реки
Супербоулят мужики
- А как Вам Лариса Долина, мистер президент?
- А что она поёт?
- "Льдинка, льдинка, скоро май. Льдинка, льдинка, ну-ка растай..."
- Это про Гренландию? Отличный выбор!
Надо 400% пошлины против этого супербоула ввести, что они себе позволяют
Ответ Слушатель Музыки_1116310066
Надо 400% пошлины против этого супербоула ввести, что они себе позволяют
Сначала надо предложить заключить сделку
ну бэд банни это чисто для латиносов, поэтому можно понять, а гриндуи если что-то из старенького слабают, то вполне норм может получиться
Ответ Carasa
ну бэд банни это чисто для латиносов, поэтому можно понять, а гриндуи если что-то из старенького слабают, то вполне норм может получиться
У них и недавний альбом (ну как недавний - вышел два года назад) Saviors тоже роскошный получился.
Ответ Carasa
ну бэд банни это чисто для латиносов, поэтому можно понять, а гриндуи если что-то из старенького слабают, то вполне норм может получиться
Просто Грин Дэй вокалист очень часто поддерживал демократов на выборах и не скрывает этого. Просто идейный враг.
Группа Комбинация и их "American Boy" - отличный выбор Трампа
Y.M.C.A. для Трампа было бы лучше конечно.) Он и станцевал бы...)
Ответ Аврал
Y.M.C.A. для Трампа было бы лучше конечно.) Он и станцевал бы...)
Так Банни пел в церковном хоре, к тому же он пуэрториканец. Так что тут обсуждаемо
Wake me up when september ends (c)
Какой же он мерзкий лицемер. Всю свою политику строит на агрессивной риторике, ковбойских ценностях, подмене понятий и архаичном мачизме, а ненависть, оказывается, сеют все, выступающие за разнообразие, терпимость и мультикультурализм.
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Какой же он мерзкий лицемер. Всю свою политику строит на агрессивной риторике, ковбойских ценностях, подмене понятий и архаичном мачизме, а ненависть, оказывается, сеют все, выступающие за разнообразие, терпимость и мультикультурализм.
Как быть с теми кто не хочет терпеть вот это вот всё разнообразие и мультикультуризм?
У вас,у левых, неужели мысль не закрадывается,что ваша левая пропаганда и распространение всего этого левого бреда может раздражать людей и даже ненавидеть тех кто весь этот левый бред распространяет?
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Какой же он мерзкий лицемер. Всю свою политику строит на агрессивной риторике, ковбойских ценностях, подмене понятий и архаичном мачизме, а ненависть, оказывается, сеют все, выступающие за разнообразие, терпимость и мультикультурализм.
Лицемерие - это когда человек говорит одно, а делает другое. Либо когда слова и действия не соответствуют истинным убеждениям и намерениям человека. Он, безусловно, нарцисс и эгоист, но вот лицемером я его не готов назвать.
«Просто слишком далеко. Я бы поехал, если бы было поближе».

А он что уже, как К.У. Черненко, работает только от сети ? Байден и то, как Ю.В. Андропов, на батарейках передвигался.
