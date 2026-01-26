Трамп о том, что на Супербоуле выступят Green Day и рэпер Bad Bunny: «Ужасный выбор»
Трамп раскритиковал исполнителей, которые выступят на Супербоуле.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что пропустит Супербоул и раскритиковал исполнителей, которые выступят перед матчем и во время перерыва.
В шоу примут участие рэпер Bad Bunny и группа Green Day.
«Я против них. Я думаю, что это ужасный выбор. Это только сеет ненависть. Ужасно», – сказал Трамп.
Однако основная причина, почему он не поедет на матч, это расстояние: «Просто слишком далеко. Я бы поехал, если бы было поближе».
Супербоул пройдет в Санта-Кларе (Калифорния) в ночь с 8 на 9 февраля. В матче сыграют «Нью-Ингленд» и «Сиэтл».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: New York Post
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
Супербоулят мужики
- А что она поёт?
- "Льдинка, льдинка, скоро май. Льдинка, льдинка, ну-ка растай..."
- Это про Гренландию? Отличный выбор!
У вас,у левых, неужели мысль не закрадывается,что ваша левая пропаганда и распространение всего этого левого бреда может раздражать людей и даже ненавидеть тех кто весь этот левый бред распространяет?
А он что уже, как К.У. Черненко, работает только от сети ? Байден и то, как Ю.В. Андропов, на батарейках передвигался.