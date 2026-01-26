Определились участники Супербоула LX

По результатам финалов конференций НФЛ определились команды, которые сыграют в Супербоуле LX.

Американскую конференцию будут представлять «Нью-Ингленд Пэтриотс», победившие на выезде «Денвер Бронкос» (10:7). Чемпионом Национальной конференции стала команда «Сиэтл Сихокс», обыгравшая дома «Лос-Анджелес Рэмс» (31:27).

«Нью-Ингленд» шесть раз завоевывал приз Ломбарди и чаще других команд НФЛ выходил в Супербоул — 12. Последний раз «Пэтриотс» становились чемпионами по итогам сезона–2018. В предыдущие два сезона команда из Новой Англии завершала регулярку с результатом 4–13.

У «Сиэтла» в активе один выигранный приз Ломбарди. Нынешний выход в Супербоул стал для клуба четвертым.

Финал «Нью-Ингленд» — «Сиэтл» станет ремейком Супербоула по итогам сезона–2014. Тогда «Пэтриотс» одержали победу со счетом 28:24.

Супербоул LX пройдет на стадионе «Ливайс» в Санта-Кларе в ночь с 8 на 9 февраля.