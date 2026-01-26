41

Определились участники Супербоула LX

По результатам финалов конференций НФЛ определились команды, которые сыграют в Супербоуле LX.

Американскую конференцию будут представлять «Нью-Ингленд Пэтриотс», победившие на выезде «Денвер Бронкос» (10:7). Чемпионом Национальной конференции стала команда «Сиэтл Сихокс», обыгравшая дома «Лос-Анджелес Рэмс» (31:27).

«Нью-Ингленд» шесть раз завоевывал приз Ломбарди и чаще других команд НФЛ выходил в Супербоул — 12. Последний раз «Пэтриотс» становились чемпионами по итогам сезона–2018. В предыдущие два сезона команда из Новой Англии завершала регулярку с результатом 4–13.

У «Сиэтла» в активе один выигранный приз Ломбарди. Нынешний выход в Супербоул стал для клуба четвертым.

Финал «Нью-Ингленд» — «Сиэтл» станет ремейком Супербоула по итогам сезона–2014. Тогда «Пэтриотс» одержали победу со счетом 28:24.

Супербоул LX пройдет на стадионе «Ливайс» в Санта-Кларе в ночь с 8 на 9 февраля.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Брэди выиграл Супербоул без Патриотов. Теперь Патриоты попробуют выиграть Супербоул без Брэди
Первый сезон новой эры в НФЛ, когда победить могла любая из примерно половины команд лиги. Сомневаюсь что многие угадали перед сезоном участников Супербоула.😉
Ответ гилберт
Первый сезон новой эры в НФЛ, когда победить могла любая из примерно половины команд лиги. Сомневаюсь что многие угадали перед сезоном участников Супербоула.😉
Это было сложно угадать, сезон и вправду выдался достаточно непредсказуемым =)
Посмотрел предсезонные линии буков - там в первой тройке Биллс-Рейвенс-Иглс. Следом Чивес, Детройт и Грин-Бэй.
Патриоты с Сиэттлом в последней трети.
У Патриотов появился шанс догнать Брэди по победам в супербоуле 😏
Пит Кэрролл возвращается в Сиэтл, чтобы руководить командой в последнем розыгрыше Супербоула.😄
Ответ гилберт
Пит Кэрролл возвращается в Сиэтл, чтобы руководить командой в последнем розыгрыше Супербоула.😄
Бельчонок Билл крадется на Супербоул , подсдуть мячики!!!😄
Ответ den dare
Бельчонок Билл крадется на Супербоул , подсдуть мячики!!!😄
Со своей легендарной собакой разумеется. Она теперь будет назначать розыгрыши.🤣
Записал дату в календарь, буду ждать)
Повторение пройденного материала спустя 11 лет, только другие действующие лица в командах и локация.
Mike Bowl получается
Ответ Гранитный камушек в груди
Повторение пройденного материала спустя 11 лет, только другие действующие лица в командах и локация. Mike Bowl получается
Так Сиэтл - Денвер тоже был бы повторение, правда спустя 12 лет..
Ответ BUTCH GORING
Так Сиэтл - Денвер тоже был бы повторение, правда спустя 12 лет..
Был бы. Но не в этот раз
Перед сезоном на Супербоул Патриотов давали 80 к 1, Сиэтл 60 к 1. Патриоты могут побить свой же рекорд 2001 года, когда выиграли с 60 к 1. После них никто не выигрывал с коэффициентом выше 40.
Хрестоматийная история для учебников. Как одним решением просрать всё! Делаешь счет 10-0 и 99 процентов что это победа. По такой явно низовой игре, в морозную погоду, против молодой неопытной команды, против зелёного квотербека, против намного менее опытного тренера, при ожидающемся снегопаде, это колоссальное преимущество! Такое не отыгрывается. Дрейк ожидаемо провалился, и при 10-0 Стидэм не допустил бы эту идиотскую ошибку, а просто принял сэк. Так что товарищ Пейтон, это фиаско.
Ответ гилберт
Хрестоматийная история для учебников. Как одним решением просрать всё! Делаешь счет 10-0 и 99 процентов что это победа. По такой явно низовой игре, в морозную погоду, против молодой неопытной команды, против зелёного квотербека, против намного менее опытного тренера, при ожидающемся снегопаде, это колоссальное преимущество! Такое не отыгрывается. Дрейк ожидаемо провалился, и при 10-0 Стидэм не допустил бы эту идиотскую ошибку, а просто принял сэк. Так что товарищ Пейтон, это фиаско.
не, там игра по другому была бы
Ответ Simon Petrikov
не, там игра по другому была бы
Импоссибл.
Так жаль Рэмс( Из оставшихся они больше всех заслуживали выйти в Супербоул и выиграть его.
смешные пупсы из палаты в дурке пишут о том какие все ужасные ,а рамс заслужили!!1111!! ей богу кайф что эти адепты существуют ,смеяться с них одно удовольствие
