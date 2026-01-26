387

НФЛ. Плей-офф. «Денвер» сыграл с «Нью-Инглендом», «Сиэтл» встретился с «Рэмс»

«Денвер» сыграл с «Нью-Инглендом», «Сиэтл» встретился с «Рэмс» в плей-офф НФ.

25 и 26 января прошли матчи фиала конференций в плей-офф НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Плей-офф

Финал конференций

25 января, воскресенье

ДенверНью-Ингленд – 7:10 (7:0, 0:7, 0:3, 0:0)

26 января, понедельник

СиэтлЛос-Анджелес Рэмс – 31:27 (10:3, 7:10, 14:14, 0:0)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Сиэтл - ЛА Рэмс игра достойная супербоула, сильнейшие из оставшихся. Денвер – Нью-Ингленд как-то не особо и интересны.
в принципе кеакой бы ни был состав участников супербоула - там будет что вспомнить, будет за что отомстить и будет возможность провести параллели. ну Сиэтл-Патриоты это супербоул мечты наверное - это был один из лучших супербоулов в истории, если не лучший вообще, который к тому же был не так давно и Сиэтлу будет конечно за что играть с Патриотами и помимо самого СБ - мотивация расчитаться за тот так глупо потерянный титул будет очень сильная. пускай из составов никого давно нет кроме Врейбела понятно.

Денвер - Сиэтл тоже недавно был такой СБ - там было не так все интересно - скорее один из самых неинтересных СБ в истории - но там играли лучшая защита против лучшей атаки и защита тогда атаку (с сами Пейтоном) деклассировала просто феноменально. Денвер извлек тогда уроки - начал строить защиту и спустя 2 года взял титул уже именно защитой. сейчас это будет битва двух лучших защит в лиге - философия команд за последние 10 лет особо не изменилась - не уверен что это будет интересно смотреть нейтральным болельщикам. но те кто ценит саму суть футбола а не просто татчдауны могут получить наслаждение и возможно драматики будет много - тем более Денверу тоже есть за что мстить.

ну и конечно тоже супервывеска на все времена - Патриоты и Бараны - тут без комментариев. таких СБ было аж два и если последний опять был не особо интересен - там тоже супер защита уничтожила в пух и прах супер нападение - но вот та игра что была 25 кажется лет назад была тоже величайшей и легендарной - с которой по сути и начался АФ для очень многих - тоже один из самых лучших СБ, победа самого самого андердогистового андердога в истории и рождение легенды по имени Том которого тогда никто толком и не знал - какой то бэкап - а сейчас это гоат с 7 сб и с двумя выигрнными сб именно у Рэмз (пускай и из разных городов). очень крутая вывеска.

и только Денвер-Рэмз выглядит не интересно - они никогда в плей офф понятно не играли - хотя когда то период доминирования Бронкос которые взяли СБ в 98 и 99 сменился доминированием Рэмз которые взяли в 2000 и обязаны были легко брать в 2001 если бы не тот самый бекап Том. то есть теоретически они могли бы тогда пересечься если бы Элвей задержался бы в лиге или Курт Уорнер пришел бы из своей арены футбол чуть пораньше. но не судьба. и кто знает - а вдруг еще один бекап тоже задрафтованный когда то Патриотами вдруг выстрелит и принесет своей команде титул именно против Рэмз, а потом тоже станет великим квотербеком?) ну это конечно шутки - в такое невозможно поверить - вот Брок точно будет великим квотербеком - тут к бабке не ходи - а Стэхем или как его там конечно вряд ли - но какая бы это была история! исторический цикл окончательно бы замкнулся)
Ответ Edward XVII
в принципе кеакой бы ни был состав участников супербоула - там будет что вспомнить, будет за что отомстить и будет возможность провести параллели. ну Сиэтл-Патриоты это супербоул мечты наверное - это был один из лучших супербоулов в истории, если не лучший вообще, который к тому же был не так давно и Сиэтлу будет конечно за что играть с Патриотами и помимо самого СБ - мотивация расчитаться за тот так глупо потерянный титул будет очень сильная. пускай из составов никого давно нет кроме Врейбела понятно. Денвер - Сиэтл тоже недавно был такой СБ - там было не так все интересно - скорее один из самых неинтересных СБ в истории - но там играли лучшая защита против лучшей атаки и защита тогда атаку (с сами Пейтоном) деклассировала просто феноменально. Денвер извлек тогда уроки - начал строить защиту и спустя 2 года взял титул уже именно защитой. сейчас это будет битва двух лучших защит в лиге - философия команд за последние 10 лет особо не изменилась - не уверен что это будет интересно смотреть нейтральным болельщикам. но те кто ценит саму суть футбола а не просто татчдауны могут получить наслаждение и возможно драматики будет много - тем более Денверу тоже есть за что мстить. ну и конечно тоже супервывеска на все времена - Патриоты и Бараны - тут без комментариев. таких СБ было аж два и если последний опять был не особо интересен - там тоже супер защита уничтожила в пух и прах супер нападение - но вот та игра что была 25 кажется лет назад была тоже величайшей и легендарной - с которой по сути и начался АФ для очень многих - тоже один из самых лучших СБ, победа самого самого андердогистового андердога в истории и рождение легенды по имени Том которого тогда никто толком и не знал - какой то бэкап - а сейчас это гоат с 7 сб и с двумя выигрнными сб именно у Рэмз (пускай и из разных городов). очень крутая вывеска. и только Денвер-Рэмз выглядит не интересно - они никогда в плей офф понятно не играли - хотя когда то период доминирования Бронкос которые взяли СБ в 98 и 99 сменился доминированием Рэмз которые взяли в 2000 и обязаны были легко брать в 2001 если бы не тот самый бекап Том. то есть теоретически они могли бы тогда пересечься если бы Элвей задержался бы в лиге или Курт Уорнер пришел бы из своей арены футбол чуть пораньше. но не судьба. и кто знает - а вдруг еще один бекап тоже задрафтованный когда то Патриотами вдруг выстрелит и принесет своей команде титул именно против Рэмз, а потом тоже станет великим квотербеком?) ну это конечно шутки - в такое невозможно поверить - вот Брок точно будет великим квотербеком - тут к бабке не ходи - а Стэхем или как его там конечно вряд ли - но какая бы это была история! исторический цикл окончательно бы замкнулся)
А где Врейбел в СБ Сиэтл - НИ был? Сидел на трибунах в ветеранской ВИП-ложе?
Ответ DVikk
А где Врейбел в СБ Сиэтл - НИ был? Сидел на трибунах в ветеранской ВИП-ложе?
не было? значит ошибся. думал он еще играл тогда. староват стал - уже все события прошлого сливаются и сложно вспомнить кто где когда был. Врейбел конечно звезда нулевых)
Завтра в Денвере 🥶🥶🥶
Ответ Бронислав Каминский
Завтра в Денвере 🥶🥶🥶
-12-14C?
а в сиэтле вроде как дождь обещали
Ответ Simon Petrikov
-12-14C? а в сиэтле вроде как дождь обещали
-8 и снег должен быть
Раз мои 49ers вылетели (кстати, по делу), Маквей вперед за второй гайкой!
Ответ ivkinov
Раз мои 49ers вылетели (кстати, по делу), Маквей вперед за второй гайкой!
Эдвард XVII тебя за такое по голове не погладит :)
Ответ Всё такЪ
Эдвард XVII тебя за такое по голове не погладит :)
Это да!
для нейтрального болельщика конечно хорошо, что денвера не будет в СБ. с таким донным квотербеком там делать нечего.
Ответ жирный кот
для нейтрального болельщика конечно хорошо, что денвера не будет в СБ. с таким донным квотербеком там делать нечего.
Не стоит проявлять неуважение к фанам Денвера, к самим Бронкос и к их бэкапу.
Ну Пейтону тот сыгранный 4 даун, а не пробитый филд гол в хорошую погоду будет похоже сниться в самых снах
ну квотер второгодка снова в сб. у Брока и Бурроу увы не иполучилось там - но были Рассел, Бен и главное Том который в той же джерси Патриотов в свой вторйо сезон (и первый в котором он играл) СБ сенсационно выиграл. Патриоты опять как 25 лет назад будут суперандердогами (хотя навернео не так как тогда) и возможно снова будут играть с мощнейшими Рэмз как тогда - так что пожелаю Дрейку там успехов - это будет красиво если он там победит)

игра конечно жесть - при такой погоде нападение уже почти гничего не решало - даже ваыносное. пасовое умерло еще в первой половине. во всей вторйо был только один хороший пас.
Ответ Edward XVII
ну квотер второгодка снова в сб. у Брока и Бурроу увы не иполучилось там - но были Рассел, Бен и главное Том который в той же джерси Патриотов в свой вторйо сезон (и первый в котором он играл) СБ сенсационно выиграл. Патриоты опять как 25 лет назад будут суперандердогами (хотя навернео не так как тогда) и возможно снова будут играть с мощнейшими Рэмз как тогда - так что пожелаю Дрейку там успехов - это будет красиво если он там победит) игра конечно жесть - при такой погоде нападение уже почти гничего не решало - даже ваыносное. пасовое умерло еще в первой половине. во всей вторйо был только один хороший пас.
а вот и он ) (с) рик и морти
Дрейк Мэй - это Победа! Зарешал на ногах…
напомню пеерд сезоном на Сиэтл давали 60-1 на титул - на Патриотов вообще 80-1. и те и другие не входили даже в топ-20 лучших команд лиги, были во второй половине преетндентов. вот такая это лига - НФЛ.
Ответ Edward XVII
напомню пеерд сезоном на Сиэтл давали 60-1 на титул - на Патриотов вообще 80-1. и те и другие не входили даже в топ-20 лучших команд лиги, были во второй половине преетндентов. вот такая это лига - НФЛ.
К сожалению составы по ходу сезона координально меняются
Ответ Lakers
К сожалению составы по ходу сезона координально меняются
ну не кардинально. но меняются - у СФ в плей офф игарла пара лайнбекеров которых вообще никто не знал перед сезоном и которые присоединились к команде в ноябре) такое бывает. но костяк есть костяк
Финалистами очень доволен)
