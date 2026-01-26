НФЛ. Плей-офф. «Денвер» сыграл с «Нью-Инглендом», «Сиэтл» встретился с «Рэмс»
«Денвер» сыграл с «Нью-Инглендом», «Сиэтл» встретился с «Рэмс» в плей-офф НФ.
25 и 26 января прошли матчи фиала конференций в плей-офф НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Плей-офф
Финал конференций
25 января, воскресенье
Денвер – Нью-Ингленд – 7:10 (7:0, 0:7, 0:3, 0:0)
26 января, понедельник
Сиэтл – Лос-Анджелес Рэмс – 31:27 (10:3, 7:10, 14:14, 0:0)
Денвер - Сиэтл тоже недавно был такой СБ - там было не так все интересно - скорее один из самых неинтересных СБ в истории - но там играли лучшая защита против лучшей атаки и защита тогда атаку (с сами Пейтоном) деклассировала просто феноменально. Денвер извлек тогда уроки - начал строить защиту и спустя 2 года взял титул уже именно защитой. сейчас это будет битва двух лучших защит в лиге - философия команд за последние 10 лет особо не изменилась - не уверен что это будет интересно смотреть нейтральным болельщикам. но те кто ценит саму суть футбола а не просто татчдауны могут получить наслаждение и возможно драматики будет много - тем более Денверу тоже есть за что мстить.
ну и конечно тоже супервывеска на все времена - Патриоты и Бараны - тут без комментариев. таких СБ было аж два и если последний опять был не особо интересен - там тоже супер защита уничтожила в пух и прах супер нападение - но вот та игра что была 25 кажется лет назад была тоже величайшей и легендарной - с которой по сути и начался АФ для очень многих - тоже один из самых лучших СБ, победа самого самого андердогистового андердога в истории и рождение легенды по имени Том которого тогда никто толком и не знал - какой то бэкап - а сейчас это гоат с 7 сб и с двумя выигрнными сб именно у Рэмз (пускай и из разных городов). очень крутая вывеска.
и только Денвер-Рэмз выглядит не интересно - они никогда в плей офф понятно не играли - хотя когда то период доминирования Бронкос которые взяли СБ в 98 и 99 сменился доминированием Рэмз которые взяли в 2000 и обязаны были легко брать в 2001 если бы не тот самый бекап Том. то есть теоретически они могли бы тогда пересечься если бы Элвей задержался бы в лиге или Курт Уорнер пришел бы из своей арены футбол чуть пораньше. но не судьба. и кто знает - а вдруг еще один бекап тоже задрафтованный когда то Патриотами вдруг выстрелит и принесет своей команде титул именно против Рэмз, а потом тоже станет великим квотербеком?) ну это конечно шутки - в такое невозможно поверить - вот Брок точно будет великим квотербеком - тут к бабке не ходи - а Стэхем или как его там конечно вряд ли - но какая бы это была история! исторический цикл окончательно бы замкнулся)
а в сиэтле вроде как дождь обещали
игра конечно жесть - при такой погоде нападение уже почти гничего не решало - даже ваыносное. пасовое умерло еще в первой половине. во всей вторйо был только один хороший пас.