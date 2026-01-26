НФЛ. Плей-офф. «Денвер» сыграл с «Нью-Инглендом», «Сиэтл» встретился с «Рэмс»

«Денвер» сыграл с «Нью-Инглендом», «Сиэтл» встретился с «Рэмс» в плей-офф НФ.

25 и 26 января прошли матчи фиала конференций в плей-офф НФЛ . Национальная футбольная лига (НФЛ) Плей-офф Финал конференций 25 января, воскресенье Денвер – Нью-Ингленд – 7:10 (7:0, 0:7, 0:3, 0:0) 26 января, понедельник Сиэтл – Лос-Анджелес Рэмс – 31:27 (10:3, 7:10, 14:14, 0:0)