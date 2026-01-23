1

«Балтимор» назначил главным тренером координатора защиты «Чарджерс» Джесси Минтера

«Балтимор Рейвенс» объявили о назначении координатора защиты «Лос-Анджелес Чарджерс» Джесси Минтера новым главным тренером команды. Минтер подписал пятилетний контракт.

42-летний специалист стал четвертым главным тренером в истории клуба после Теда Марчиброды, Брайана Биллика и Джона Харбо, который был уволен ранее в этом месяце. Для Минтера это первое назначение на пост главного тренера на любом уровне.

В текущем тренерском цикле Минтер был одним из самых востребованных кандидатов и проходил собеседования с «Атланта Фэлконс», «Кливленд Браунс», «Лас-Вегас Рейдерс», «Майами Долфинс», «Питтсбург Стилерс» и «Теннесси Тайтенс». В итоге «Балтимор» оперативно закрыл сделку, из-за чего Минтер отменил второе интервью с «Браунс».

До назначения Минтер четыре сезона работал под руководством Джима Харбо — в университете Мичигана (2022–2023) и «Чарджерс» (2024–2025). Ранее он входил в штаб «Балтимора» в 2017–2020 годах в роли ассистента по защите. Под его руководством защита «Чарджерс» с начала сезона-2024 входила в топ-5 НФЛ по пропущенным очкам, общему числу ярдов, ярдам на пасе, перехватам и эффективности в красной зоне.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoНФЛ
logoБалтимор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Чарджерс» планируют назначить Майка Макдэниела координатором нападения
22 января, 10:18
«Джайентс» объявили о назначении Джона Харбо главным тренером команды
18 января, 10:44
Главные новости
Букмекеры определили «Сиэтл» фаворитом Супербоула. Сэм Дарнолд — главный претендент на MVP финала
вчера, 19:38
Трамп о том, что на Супербоуле выступят Green Day и рэпер Bad Bunny: «Ужасный выбор»
вчера, 10:23
НФЛ. Плей-офф. «Денвер» сыграл с «Нью-Инглендом», «Сиэтл» встретился с «Рэмс»
вчера, 06:08
Определились участники Супербоула LX
вчера, 03:11
«Грин-Бэй» назначит бывшего главного тренера «Аризоны» Джонатана Гэннона на пост координатора защиты
25 января, 17:42
«Питтсбург» планирует назначить главным тренером Майка Маккарти (ESPN)
24 января, 19:16
Умер легендарный квотербек «Сан-Франциско», MVP сезона-1970 Джон Броди
24 января, 14:50
Филип Риверс прошел собеседование на пост главного тренера «Баффало»
24 января, 11:34
Квотербек Фернандо Мендоса объявил о выходе на драфт НФЛ. Это фаворит на первый выбор
24 января, 09:26
«Даллас» взял на должность координатора защиты специалиста из «Филадельфии»
23 января, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля 2025, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля 2025, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля 2025, 12:42