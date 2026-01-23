«Балтимор» назначил главным тренером координатора защиты «Чарджерс» Джесси Минтера

«Балтимор Рейвенс» объявили о назначении координатора защиты «Лос-Анджелес Чарджерс» Джесси Минтера новым главным тренером команды. Минтер подписал пятилетний контракт.

42-летний специалист стал четвертым главным тренером в истории клуба после Теда Марчиброды, Брайана Биллика и Джона Харбо, который был уволен ранее в этом месяце. Для Минтера это первое назначение на пост главного тренера на любом уровне.

В текущем тренерском цикле Минтер был одним из самых востребованных кандидатов и проходил собеседования с «Атланта Фэлконс», «Кливленд Браунс», «Лас-Вегас Рейдерс», «Майами Долфинс», «Питтсбург Стилерс» и «Теннесси Тайтенс». В итоге «Балтимор» оперативно закрыл сделку, из-за чего Минтер отменил второе интервью с «Браунс».

До назначения Минтер четыре сезона работал под руководством Джима Харбо — в университете Мичигана (2022–2023) и «Чарджерс» (2024–2025). Ранее он входил в штаб «Балтимора» в 2017–2020 годах в роли ассистента по защите. Под его руководством защита «Чарджерс» с начала сезона-2024 входила в топ-5 НФЛ по пропущенным очкам, общему числу ярдов, ярдам на пасе, перехватам и эффективности в красной зоне.