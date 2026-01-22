0

Владелец «Биллс»: «Тренерский штаб настоял на выборе Киона Коулмена на драфте»

Владелец «Баффало Биллс» Терри Пегула заявил, что именно тренерский штаб настаивал на выборе ресивера Киона Коулмена на драфте. Об этом он рассказал на пресс-конференции вместе с генеральным менеджером Брэндоном Бином после увольнения главного тренера Шона Макдермотта.

Пегула вмешался в ответ Бина на вопрос о недостатке таланта в составе, особенно на позиции ресивера, где Коулмен, выбранный во втором раунде драфта-2024, несколько раз оказывался на скамейке по дисциплинарным и другим причинам.

«Могу я вмешаться? Я хочу объяснить ситуацию с Кионом. Тренерский штаб настаивал на его выборе. Я не говорю, что Брэндон не задрафтовал бы его, но это был не его следующий вариант. Брэндон проявил командный подход и прислушался к мнению тренеров, которые были уверены в этом игроке. За это его по каким-то причинам критиковали, а он ничего не говорил. Я здесь, чтобы рассказать, как все было на самом деле», — сказал Пегула.

Заявление владельца вызвало вопросы о согласованности работы руководства и тренерского штаба, а также поставило в неловкое положение самого Коулмена, у которого остаются еще два года по контракту новичка. В ответ Бин отметил, что окончательное решение принимал он сам и по-прежнему верит в потенциал игрока, добавив, что проблемы Коулмена связаны не с игрой, а с вопросами зрелости.

В сезоне-2025 Коулман набрал 112 ярдов и тачдаун в первом матче регулярного чемпионата против «Балтимор Рейвенс», но затем не смог удержать эту планку. В 15 матчах, включая плей-офф, 22-летний ресивер сделал 40 приемов на 450 ярдов и пять тачдаунов, не преодолев отметку в 50 ярдов ни в одном из последних 14 матчей.

«Нет ни одного игрока в нашей команде, которого кто-то другой не хотел бы выбрать вместо него. Мы слушаем тренеров, у генерального менеджера есть свое мнение, у скаутов есть мнение, у меня есть мнение. Я пытался показать, что мы работаем сообща», — сказал Пегула.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
