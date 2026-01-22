«Миннесота» продлила контракт с координатором защиты Брайаном Флоресом

«Миннесота Вайкингс» подписали новое соглашение с координатором защиты Брайаном Флоресом, сообщили инсайдеры NFL Network. Клуб официально объявил о продлении в среду, хотя договоренность была достигнута еще на прошлой неделе.

При этом Флорес остается кандидатом на вакансии главного тренера в «Балтимор Рейвенс» и «Питтсбург Стилерс». Если одно из этих назначений не состоится, 44-летний специалист продолжит работу в «Миннесоте» на прежней должности.

В сезоне-2025 защита «Вайкингс» под руководством Флореса заняла седьмое место в НФЛ по пропущенным очкам и третье — по ярдам. Несмотря на нестабильную игру нападения команды Кевина О’Коннелла, сохранение Флореса стало одним из приоритетов клуба по итогам сезона.

Флорес ранее работал ассистентом в «Нью-Ингленд Пэтриотс», где выиграл четыре Супербоула, а также был главным тренером «Майами Долфинс» с 2019 по 2021 год. В «Миннесоте» он трудится с 2023 года и продолжит работу с командой, если не получит предложение о повышении.