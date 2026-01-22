Бейкер Мейфилд — о назначении Стефански в «Фэлконс»: «Жду звонка с тех пор, как меня вышвырнули, как кусок мусора»

Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Бейкер Мейфилд выступил с критикой в адрес нового главного тренера «Атланта Фэлконс» Кевина Стефански, опубликовав пост в социальных сетях. Мейфилд и Стефански ранее работали вместе в «Кливленд Браунс» в сезонах 2020 и 2021.

Мейфилд написал, что он «до сих пор ждет сообщения или звонка» от Стефански после того, как «Браунс» «вышвырнули его прочь, как кусок мусора». В конце поста он добавил: «С нетерпением жду встречи с вами дважды в год, тренер».

Пост Мейфилда стал ответом на публикацию журналиста Atlanta Journal-Constitution, в которой утверждалось, что Мейфилд и квотербек Дешон Уотсон «провалились» в Кливленде. «„Провалились“ — это сильное преувеличение», — написал Мейфилд в ответ.

В 2020 году Мейфилд помог «Кливленду» выйти в плей-офф. В межсезонье-2022 «Браунс» обменяли из «Хьюстон Тексанс» Уотсона и продлили с ним контракт на рекордную сумму, после чего Мейфилд запросил обмен. Его отправили в «Каролина Пэнтерс» за выбор пятого раунда, а позже он был отчислен и на короткий период присоединился к «Лос-Анджелес Рэмс».

С 2023 года Мейфилд выступает за «Тампа-Бэй», с которой дважды выигрывал дивизион Юг НФК. В сезоне-2025 «Бакканирс» завершили регулярный чемпионат с результатом 8–9 и не вышли в плей-офф. Ранее на прошлой неделе «Атланта» объявила о назначении Стефански, двукратного обладателя награды «Тренер года», уволенного из «Кливленда» в начале месяца.