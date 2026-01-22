«Чарджерс» планируют назначить Майка Макдэниела координатором нападения

«Лос-Анджелес Чарджерс» планируют пригласить бывшего главного тренера «Майами Долфинс» Майка Макдэниела на пост координатора нападения, сообщил инсайдер NFL Network Том Пелиссеро. Контракт пока не подписан, поскольку Макдэниел остается кандидатом на вакансии главного тренера в «Балтимор Рейвенс» и «Лас-Вегас Рейдерс».

По информации Пелиссеро, если Макдэниел захочет провести сезон-2026 в роли координатора нападения, то именно в «Чарджерс» — с квотербеком Джастином Хербертом. Ранее Макдэниел отказался от второго собеседования в «Кливленд Браунс». В «Лос-Анджелесе» он должен сменить Грега Романа, с которым клуб расстался по итогам сезона.

42-летний Макдэниел работал координатором нападения «Сан-Франциско Фотинайнерс» в 2021 году, после чего возглавлял «Майами» с 2022 года до увольнения в это межсезонье. В роли главного тренера «Долфинс» он показал результат 35–33 и дважды выводил команду в плей-офф. До этого Макдэниел четыре сезона был координатором выносной игры и один сезон — координатором нападения в «Сан-Франциско».

После ухода из «Майами» Макдэниел был востребован на рынке: его собеседовали «Атланта Фэлконс», «Рейвенс», «Браунс», «Рейдерс» и «Теннесси Тайтенс» на вакансии главного тренера, а также «Детройт Лайонс», «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Чарджерс» — на позицию координатора нападения. Несмотря на спад показателей нападения «Майами» в 2025 году (25–26-е места по ярдам и очкам), Макдэниел по-прежнему считается одним из сильнейших атакующих умов лиги.

В «Чарджерс» рассчитывают, что он оживит нападение после сезона-2025, в котором команда заняла 20-е место по набранным очкам, а в двух последних матчах плей-офф набрала лишь один тачдаун.