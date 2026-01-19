«Баффало» отправил в отставку главного тренера Шона Макдермотта

«Баффало Биллс» уволили главного тренера Шона Макдермотта. Решение было принято после поражения от «Денвер Бронкос» (30:33) в дивизионном раунде плей-офф — на той же стадии команда заканчивала сезон четыре раза за последние пять лет. Одновременно клуб повысил Брэндона Бина до президента по футбольным операциям, сохранив за ним обязанности генерального менеджера.

Макдермотт спустя девять лет завершает работу в «Баффало» с результатом 98–50 в регулярном сезоне и 8–8 в плей-офф. Под его руководством «Биллс» пять раз подряд выигрывали дивизион Восток АФК (2020–2024) и дважды выходили в финал АФК, где уступали «Канзас-Сити Чифс» в сезонах-2020 и 2024. В текущем сезоне команда финишировала второй в дивизионе, уступив первую строчку «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Владелец клуба Терри Пегула заявил, что организация нуждается в изменениях в структуре руководства, чтобы сделать следующий шаг. По его словам, Бин будет курировать все аспекты футбольной деятельности и поможет в поиске нового главного тренера перед дебютным сезоном на новом стадионе.

Смена тренера означает, что 29-летний квотербек Джош Аллен впервые в карьере начнет сезон с новым наставником.

Макдермотт, для которого «Баффало» стал первым местом работы в роли главного тренера, сообщил штабу о намерении продолжить тренерскую карьеру. На данный момент вакантные позиции главных тренеров также имеются у «Майами», «Теннесси», «Балтимора», «Питтсбурга», «Лас-Вегаса», «Аризоны» и «Кливленда».