Green Day выступит на стадионе «Ливайс» перед началом Супербоула

Группа Green Day примет участие в специальной церемонии, посвященной 60-летию Супербоула. Выступление состоится 8 февраля на стадионе «Ливайс» в Санта-Кларе, штат Калифорния.

Музыкальный разогрев перед футбольным матчем будет посвящен шести десятилетиям истории Супербоула и пройдет с участием игроков, становившихся MVP финала в разные эпохи. Участники Green Day — Билли Джо Армстронг, Майк Дернт и Тре Кул — исполнят несколько самых известных композиций группы.

Церемония открытия начнется в 23:00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на NBC, Telemundo, Peacock и Universo. Мероприятие пройдет до традиционной предматчевой программы.

Гимн США перед началом игры исполнит Чарли Пут, песню «America the Beautiful» споет Брэнди Карлайл, а «Lift Every Voice and Sing» исполнит Коко Джонс.