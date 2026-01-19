0

Джефф Улбрик сохранит пост координатора защиты «Атланты»

Джефф Улбрик продолжит работу координатором защиты «Атланта Фэлконс», сообщил инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт. Это стало первым подтвержденным решением по формированию штаба Кевина Стефански в новом клубе.

По информации Рапопорта, к штабу Стефански также могут присоединиться Томми Риз, работавший с ним координатором нападения в «Кливленд Браунс» в сезоне-2025, а также Билл Кэллахен, ранее тренировавший линию нападения «Кливленда» с 2020 по 2023 год.

В сезоне-2025 защита «Атланты» заняла 19-е место по пропущенным очкам и 15-е — по ярдам. При этом команда сделала 57 сэков — второй показатель в НФЛ. Джеймс Пирс завершил сезон с 10,5 сэка, Джейлон Уокер — с 5,5, Брэндон Дорлус — с 8,5.

Решение сохранить Улбрика обеспечивает преемственность в работе защиты, которая в первой половине сезона входила в число лучших в лиге против паса и отметилась победами в матчах против «Баффало Биллс» и «Лос-Анджелес Рэмс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
