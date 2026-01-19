1

Джарретт Стидхэм выйдет в старте в плей-офф, не сыграв ни одного матча в регулярке. Это седьмой подобный случай в истории НФЛ

Квотербек «Денвер Бронкос» Джарретт Стидхэм выйдет в стартовом составе в финале АФК и может войти в историю, став лишь вторым квотербеком, который одержал победу в плей-офф, не проведя ни одного матча в регулярном сезоне. Он заменит Бо Никса, получившего перелом голеностопа в концовке матча дивизионного раунда против «Баффало Биллс».

С 1950 года шесть квотербеков выходили в стартовом составе в плей-офф, не сыграв ни одного матча в регулярном сезоне: Тейлор Хайники («Вашингтон», 2020 год), Коннор Кук («Окленд», 2016), Джо Уэбб («Миннесота», 2012), Фрэнк Райк («Баффало», 1992), Гэри Дэниелсон («Детройт», 1983) и Роджер Стобак («Даллас», 1972).

Единственным, кому удалось победить, остается Фрэнк Райк, который в сезоне-1992 заменил Джима Келли в матче раунда уайлд-кард против «Хьюстон Ойлерс». Тогда «Баффало» уступал 3:35 к третьей четверти и выиграл 41:38 в овертайме, а неделей позже Райк одержал еще одну победу в дивизионном раунде над «Питтсбург Стилерс».

Даже не будучи игроком стартового состава в регулярном сезоне-1992, Райк сделал 47 передач в пяти матчах. Стидхэм же не выполнил ни одной передачи ни в регулярном сезоне-2025, ни в регулярном сезоне-2024. Он также станет лишь вторым квотербеком, который дебютирует в стартовом составе на стадии финала конференции или позже. В 1972 году Роджер Стобак впервые вышел в стартовом составе в финале НФК, однако «Даллас Каубойс» тогда уступили «Вашингтону» со счетом 3:26.

За карьеру в НФЛ Стидхэм провел всего четыре игры в старте — две в концовке сезона-2022 после того, как «Лас-Вегас Рейдерс» усадили Дерека Карра в запас, и еще две в концовке сезона-2023, когда «Денвер» отказался от услуг Расселла Уилсона. В финале АФК он сыграет против «Нью-Ингленд Пэтриотс», выбравших его на драфте-2019.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Джарретт Стидэм
logoНФЛ
logoДенвер
