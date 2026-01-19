Определились участники финалов конференций НФЛ

По итогам матчей дивизионного раунда плей-офф НФЛ определились участники финалов конференций.

В Американской конференции «Денвер Бронкос» после победы над «Баффало Биллс» (33:30 в овертайме) примут на домашнем стадионе «Нью-Ингленд Пэтриотс», одолевших «Хьюстон Тексанс» (28:16). Игра пройдет в следующее воскресенье, 25 января, и начнется в 23:00 мск.

В Национальной конференции титул разыграют «Сиэтл Сихокс» (домашняя команда) и «Лос-Анджелес Рэмс». В дивизионном раунде «Сиэтл» с крупным счетом обыграл «Сан-Франциско Фотинайнерс» (41:6), а «Лос-Анджелес» победил «Чикаго» (20:17 в овертайме). Финал НФК пройдет в ночь с 25 на 26 января и начнется в 2:30 мск.

Победители финалов конференций выйдут в Супербоул.