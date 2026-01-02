Трой Эйкмен стал консультантом «Майами» в вопросе поисков генерального менеджера

Член Зала славы профессионального футбола Трой Эйкмен принимает участие в поиске нового генерального менеджера «Майами Долфинс». Бывший квотербек «Даллас Каубойс» и действующий комментатор ESPN консультирует клуб по просьбе владельца Стивена Росса.

Эйкмен не рассматривается как кандидат на должность, однако, благодаря широким связям в лиге, он помогает собирать информацию и формировать общее направление поиска. Ожидается, что он будет присутствовать на собеседованиях, но не останется в структуре клуба после завершения процесса.

«Майами» расстался с генеральным менеджером Крисом Гриром 31 октября. За более чем девять сезонов при нем клуб не одержал ни одной победы в плей-офф, продлив серию без выигранных матчей на вылет до 25 лет. В последний раз полноценный поиск генерального менеджера «Долфинс» проводили в 2014 году.