Джордан Лав пропустит заключительный матч «Грин-Бэй» в регулярном сезоне

Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Джордан Лав прошел протокол сотрясения мозга, однако клуб не планирует выпускать его на поле в заключительном матче регулярного сезона против «Миннесота Вайкингс». В старте в этой игре выйдет Клейтон Тьюн.

По словам главного тренера «Пэкерс» Мэтта Лафлера, Лав может быть заявлен запасным квотербеком, но намерений задействовать его нет. «Если он будет дублером и произойдет что-то плохое, то вариантов останется немного. Но намерение, я бы сказал, — не выпускать его», — сказал Лафлер.

Лав получил сотрясение в матче с «Чикаго» 20 декабря и пропустил две встречи. Он вернулся к тренировкам без ограничений в среду и был окончательно допущен к игре в четверг, спустя 12 дней после травмы. Квотербек отметил, что чувствовал себя хорошо и ранее, однако не прошел все необходимые тесты. «Можно не чувствовать симптомов, но есть компьютерные тесты, которые должны показать, что с мозгом все в порядке», — сказал Лав.

«Пэкерс» с балансом 9–6–1 гарантировали себе седьмой посев в НФК и начнут плей-офф в гостях против «Чикаго Беарс» или «Филадельфия Иглс». Лав заявил, что пауза позволит ему заранее начать подготовку к возможному сопернику и он не опасается потерять игровой ритм.