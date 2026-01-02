В НФЛ зафиксирован исторический минимум по количеству пантов

Команды НФЛ пробивают пант реже, чем когда-либо. За тур до конца регулярного сезона-2025 средний показатель составляет 3,5 панта за матч — это самый низкий уровень в истории лиги.

Одной из ключевых причин стало более активное использование аналитики. Тренеры значительно чаще оставляют нападение на поле в ситуациях, где раньше выходили спецбригады, и чаще разыгрывают четвертые попытки.

Дополнительное влияние оказали изменения правил начального удара, которые улучшили среднюю стартовую позицию нападений. Команды быстрее доходят до зоны пробития филд-гола, а рост точности кикеров делает попытку удара по воротам предпочтительнее, чем пант.

Снижение количества пантов наблюдается уже не одно десятилетие, однако в последние годы процесс ускорился. Средний показатель снизился с 4,2 панта за матч в 2023 году до 3,8 в 2024-м и 3,5 в 2025-м.

Ожидается, что тенденция сохранится: по мере роста агрессивности нападений и эффективности кикеров в сезоне-2026 лига может установить новый исторический минимум.