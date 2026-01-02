Ресивер «Нью-Орлеана» Крис Олавей пропустит матч 18-го тура из-за легочного тромбоза

Ресивер «Нью-Орлеан Сейнтс» Крис Олавей не сыграет в заключительном матче регулярного сезона против «Атланта Фэлконс» после того, как у него обнаружили тромб в легком.

Сообщается, что проблему удалось выявить на ранней стадии. Олавея выпишут из больницы в четверг, и его состояние оценивается как стабильное.

Сезон Олавей завершил с 100 приемами, 1 163 ярдами и девятью тачдаунами — это лучшие показатели в его карьере. Он стал первым игроком «Сейнтс» со 100 и более приемами с тех пор, как карьеру завершил квотербек Дрю Бриз. В последних двух матчах Олавей совершил 18 приемов на 267 ярдов с тремя тачдаунами.

Матч «Сейнтс» и «Фэлконс» может повлиять на расклад в борьбе за плей-офф: при победе «Тампа-Бэй Бакканирс» в субботу успех «Сейнтс» выведет «Бакс» в плей-офф, тогда как победа «Фэлконс» принесет титул дивизиона «Каролине».