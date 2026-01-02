Ламар Джексон сыграет в матче против «Питтсбурга» в заключительном туре регулярного сезона

Квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон заявил, что сыграет в воскресном матче против «Питтсбург Стилерс» за чемпионский титул в Северном дивизионе АФК.

«На сто процентов. Я буду на поле», — сказал Джексон.

Джексон вернулся к тренировкам в среду и занимался без ограничений. Он пропустил прошлый матч с «Грин-Бэй Пэкерс» из-за травмы спины. Всего в этом сезоне квотербек пропустил четыре игры: три — из-за проблем с задней поверхностью бедра и одну — из-за повреждения спины.

Квотербек также отреагировал на критические замечания болельщиков по поводу его готовности играть через боль.

«Я никогда не бросал свою команду. Если честно, я вообще никогда ничего не бросал. Я не знаю, откуда взялись эти разговоры», — сказал Джексон.

Джексон отметил, что у него хорошие отношения с главным тренером Джоном Харбо и он «абсолютно точно» хочет продолжать карьеру в Балтиморе. Для «Рейвенс» матч против «Питтсбурга» имеет решающее значение — победа необходима команде для выхода в плей-офф.