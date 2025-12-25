Чарльз Баркли о матчах НФЛ на Рождество: «Роджер Гуделл и эти свиньи из НФЛ теперь хотят захватить каждый день недели»

Чарльз Баркли раскритиковал НФЛ из‑за решения проводить матчи в Рождество.

Рождество традиционно считалось «днем НБА »: лига выходила в национальный эфир с лучшими матчами, пока большинство других крупных спортивных лиг отдыхало. Но в последние годы Национальная футбольная лига (НФЛ) активно вторгается в праздничный календарь. В 2025 году на Рождество запланированы пять игр НБА и три матча НФЛ – что вызвало резкую критику со стороны Чарльза Баркли .

«НФЛ стала жадной и начала добавлять матчи на Рождество. Раньше этот день был только нашим, но Роджер Гуделл и эти свиньи из НФЛ теперь хотят захватить каждый день недели. Рождество – это день НБА», – заявил Баркли в эфире Inside the NBA.

НФЛ с 2020 года проводит как минимум одну игру 25 декабря.