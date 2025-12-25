НФЛ. 17-я неделя. «Вашингтон» играет с «Далласом», «Миннесота» встретится с «Детройтом» и другие матчи
С 25 по 30 декабря пройдут матчи 17-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
17-я неделя
25 декабря
26 декабря
Канзас-Сити – Денвер – 4.15
28 декабря
Лос-Анджелес Чарджерс – Хьюстон – 0.30
Индианаполис – Джексонвилл – 21.00
Нью-Йорк Джетс – Нью-Ингленд – 21.00
Теннесси – Нью-Орлеан – 21.00
Цинциннати – Аризона – 21.00
29 декабря
Лас-Вегас – Нью-Йорк Джайентс – 0.05
Баффало – Филадельфия – 0.25
Сан-Франциско – Чикаго – 4.20
30 декабря
Атланта – Лос-Анджелес Рэмс – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Нью-Ингленд 12–3 (+110)
Баффало 11–4 (+90)
Майами 6–9 (–52)
Нью-Йорк Джетс 3–12 (–144)
Север АФК
Питтсбург 9–6 (+15)
Балтимор 7–8 (+11)
Цинциннати 5–10 (–99)
Кливленд 3–12 (–109)
Юг АФК
Джексонвилл 11–4 (+98)
Хьюстон 10–5 (+97)
Индианаполис 8–7 (+68)
Теннесси 3–12 (–152)
Запад АФК
Денвер 12–3 (+67)
Лос-Анджелес Чарджерс 11–4 (+48)
Канзас-Сити 6–9 (+43)
Лас-Вегас 2–13 (–169)
Восток НФК
Филадельфия 10–5 (+60)
Даллас 6–8–1 (–30)
Вашингтон 4–11 (–95)
Нью-Йорк Джайентс 2–13 (–99)
Север НФК
Чикаго 11–4 (+33)
Грин-Бэй 9–5–1 (+61)
Детройт 8–7 (+78)
Миннесота 7–8 (–15)
Юг НФК
Каролина 8–7 (–50)
Тампа-Бэй 7–8 (–30)
Атланта 6–9 (–53)
Нью-Орлеан 5–10 (–83)
Запад НФК
Сиэтл 12–3 (+164)
Сан-Франциско 11–4 (+72)
Лос-Анджелес Рэмс 11–4 (+158)
Аризона 3–12 (–93)