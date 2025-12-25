Live
17

НФЛ. 17-я неделя. «Вашингтон» играет с «Далласом», «Миннесота» встретится с «Детройтом» и другие матчи

25 декабря стартуют матчи 17-й недели Национальной футбольной лиги.

С 25 по 30 декабря пройдут матчи 17-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

17-я неделя

25 декабря

Вашингтон – Даллас – 21.00

26 декабря

Миннесота – Детройт – 0.30

Канзас-Сити – Денвер – 4.15

28 декабря

Лос-Анджелес Чарджерс – Хьюстон – 0.30

Грин-БэйБалтимор – 4.00

Индианаполис – Джексонвилл – 21.00

Каролина – Сиэтл – 21.00

Кливленд – Питтсбург – 21.00

Майами – Тампа-Бэй – 21.00

Нью-Йорк Джетс – Нью-Ингленд – 21.00

Теннесси – Нью-Орлеан – 21.00

ЦинциннатиАризона – 21.00

29 декабря

Лас-Вегас – Нью-Йорк Джайентс – 0.05

Баффало – Филадельфия – 0.25

Сан-ФранцискоЧикаго – 4.20

30 декабря

Атланта – Лос-Анджелес Рэмс – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Нью-Ингленд 12–3 (+110)

  2. Баффало 11–4 (+90)

  3. Майами 6–9 (–52)

  4. Нью-Йорк Джетс 3–12 (–144)

Север АФК

  1. Питтсбург 9–6 (+15)

  2. Балтимор 7–8 (+11)

  3. Цинциннати 5–10 (–99)

  4. Кливленд 3–12 (–109)

Юг АФК

  1. Джексонвилл 11–4 (+98)

  2. Хьюстон 10–5 (+97)

  3. Индианаполис 8–7 (+68)

  4. Теннесси 3–12 (–152)

Запад АФК

  1. Денвер 12–3 (+67)

  2. Лос-Анджелес Чарджерс 11–4 (+48)

  3. Канзас-Сити 6–9 (+43)

  4. Лас-Вегас 2–13 (–169)

Восток НФК

  1. Филадельфия 10–5 (+60)

  2. Даллас 6–8–1 (–30)

  3. Вашингтон 4–11 (–95)

  4. Нью-Йорк Джайентс 2–13 (–99)

Север НФК

  1. Чикаго 11–4 (+33)

  2. Грин-Бэй 9–5–1 (+61)

  3. Детройт 8–7 (+78)

  4. Миннесота 7–8 (–15)

Юг НФК

  1. Каролина 8–7 (–50)

  2. Тампа-Бэй 7–8 (–30)

  3. Атланта 6–9 (–53)

  4. Нью-Орлеан 5–10 (–83)

Запад НФК

  1. Сиэтл 12–3 (+164)

  2. Сан-Франциско 11–4 (+72)

  3. Лос-Анджелес Рэмс 11–4 (+158)

  4. Аризона 3–12 (–93)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
